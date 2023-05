Rai | Calenda | ' destra parla di egemonia ma fanno solo lottizzazione'

Poi è show sue sulla: 'Non avrei cacciato Fuortes, Fazio andava rinnovato'. Il serivizio di Giulio UccieroA cura di Cinzia Comandè Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì ...Come dire: èche ha interrotto il percorso di unione del Terzo polo avviato col voto del 25 ... Ma l'annuncio rappresenta per Renzi l'occasione di fare il punto su amministrative,e riforme. ...... "Una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante", scrivesui social. "Ma immagino ... Questione"Io da premier non ho toccato Luigi Gubitosi. Non l'ho mai incontrato". E rivendica ...

Calenda: "La Rai andrebbe affidata a fondazione con nomina non politica oppure privatizzata" La7

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Vogliono il potere. Loro parlano di egemonia ma è il contrario di quello che stanno facendo, quello che sta facendo è solo lottizzazione”. Così Carlo Calenda a di Martedì ...Nuovi arrivi in Italia viva. Dopo l'ingresso tra le file renziane del senatore dem Enrico Borghi (e dell'ex capogruppo a Palazzo Madama Andrea Marcucci), stavolta il partito ...