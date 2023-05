Ragazza molestata alla fermata del bus | lei riprende tutto col cellulare | il video su TikTok

(Di martedì 16 maggio 2023) Una studentessa universitaria di 20 annidel bus ,in strada da un uomo in auto, che si offre con estrema insistenza di darle un passaggio. Accade nel quartiere di Tor Bella ...

...in strada da un uomo in auto, che si offre con estrema insistenza di darle un passaggio. Accade nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma , il primo maggio scorso, dove laitaliana ......dopo aver registrato e diffuso un video su TikTok (ora rimosso) di un uomo che l'ha... Non ti va proprio", le chiede con insistenza nonostante lacontinuasse a rifiutare. "Questo è ...- - > Leggi Anche Strage Torremaggiore, 'Jessicadal padre killer': la donna ... 'Era unasolare, sempre sorridente - hanno raccontato gli amici - ci incontravamo nei corridoi della ...

Molestata da un 50enne mentre andava all'università, una ragazza ... Open

Una studentessa universitaria di 20 anni alla fermata del bus, molestata in strada da un uomo in auto, che si offre con estrema insistenza di darle un passaggio. Accade nel quartiere di Tor Bella ...Secondo Tefta Malaj, la mamma di Jessica, la 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, ...