Rafale il nuovo Suv coupé di Renault

Dopo Austral, il SUV a 5 posti, ed Espace, il grande SUV a 5 e 7 posti,si posiziona come un ulteriore fiore all'occhiello della gamma Renault, rafforzando l'offensiva della Marca nel ...Infatti, ilmodello si chiamerà ''. Il nome che in francese significa ' raffica di vento ' non è la prima volta che viene utilizzato da Renault anche se non sulle auto. Louis Renault , ...... un anno dopo l'azienda lanciò un aereo da gara monoposto che prese il nome del vento. Non è un caso che l'anteprima delmodello avverrà al Salone dell'Aeronautica e dello Spazio di Le ...

Il nuovo SUV coupé di Renault si chiama Rafale: ecco la prima foto Motor1 Italia

ROMA (ITALPRESS) - Renault svela il nome del suo futuro SUV coupé alto di gamma, Rafale, destinato a completare la famiglia dei modelli dotati ...ROMA (ITALPRESS) – Renault svela il nome del suo futuro SUV coupè alto di gamma, Rafale, destinato a completare la famiglia dei modelli dotati di motorizzazione ibrida E-Tech e basati sulla piattaform ...