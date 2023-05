Quindi | chi si salva?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. Se gli occhi di molti sono rivolti alla zoppicante corsa per la prossima Champions League, nelle retrovie si combatte per rimanere in Serie A. Salutata la Sampdoria, che ha problemi più grossi dell’eventuale B che l’aspetta, e con la Salernitana che è solo matematicamente ancora a rischio ma praticamente, restano ancora in gioco quattro squadre (Lecce, Spezia, Verona e Cremonese) per due sgraditi posti da assegnare nelle prossime tre giornate. Tre giornate che potrebbero anche non bastare a decidere chi retrocede: da quest’anno, infatti, in caso di arrivo a pari punti al terz’ultimo posto tra due e più squadre sarà uno spareggio a risolvere la contesa, rendendo ancora più ...