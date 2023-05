Questa destra non va sottovalutata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) di Michele Sanfilippo Credo che lache governa l’Italia non debba essere. Non passa giorno senza ascoltare una “gaffe” dei vari Lollobrigida (che continua ad agitare lo spauracchio della sostituzione etnica), Nordio (e le sue manovre per umiliare la magistratura), Piantedosi (e il carico residuale rappresentato dagli immigrati), Valditara (e l’elogio dell’umiliazione) e non vado oltre perché non basterebbe lo spazio. I maggiori quotidiani giù a ridere. Non riescono a resistere alla tentazione di sfoderare una fine ironia per sottolineare l’inadeguatezza culturale e politica di chi governa. Non sono affatto sicuro che l’ironia sia la risposta più adeguata perché tutte queste cadute di stile non sono solo un segnale di ignoranza o incapacità. Come diceva Nanni Moretti in Palombella rossa, “chi parla male, pensa male”. Spesso queste ...