Quatargate | estradizione congelata per Cozzolino | cosa significa

La corte d'appello di Napoli accoglie l'istanza di consegna dell'europarlamentare, indagato per il Qatargate, alle autorità belghe. Lui fa ricorso in Cassazione: la decisione è pertanto "congelata" ...La Corte di Appello di Napoli dice sì alla consegna di Andrea Cozzolino all'autorità giudiziaria del Belgio. I giudici accolgono la richiesta di estradizione, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione ...