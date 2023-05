Quando la Finale di Champions League 2023? Data | programma | orario | tv | dove si gioca

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Oggi sila prima semidi ritorno tra Inter e Milan e conosceremo la prima finalista della2022-. Poi bisognerà attendere 24 ore per conoscere la seconda nella sfida tra Manchester City e Real Madrid. Ancora tutto è aperto sia nel derby di Milano che nella supersfida tra Guardiola e Ancelotti. Lasarà disputata sabato 10 giugno, a partire dalle ore 21.00, presso l’“Atatürk Olympic Stadium” di Istanbul, in Turchia, stadio che può contenere fino a 75mila spettatori. Stadio costruito a partire dal 1999, nell’ipotesi di un’Olimpiade in terra turca, fu inaugurato il 31 luglio 2002. Conosciamo fin da ora i network coinvolti per la diffusione dell’evento in Italia anche se non si conoscono ancora con esattezza quali sono i canali ...