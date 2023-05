Quali sono i sintomi e come diagnosticare la celiachia? In occasione della Giornata Mondiale | un’intera settimana con eventi e screening gratuiti

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 maggio 2023) Laè un’infiammazione cronica dell’intestino tenue che si scatena nelle persone geneticamente predisposte ingerendo glutine. Secondo il MinisteroSalute, colpisce circa l’1%popolazione. Per far luce su questa malattia non solo una, che si celebra il 16 maggio, ma fino al 21 maggio, su iniziativa dell’AIC, Associazione Italianacon tante iniziative anche online.: le fake news e gli errori da non commettere guarda le foto ...