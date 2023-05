Putin? Perché gli conviene che la guerra duri | lo scenario cupo del generale

(Di martedì 16 maggio 2023) Sul fronte russo-ucraino sembrano balenare avvisaglie dell'annunciata offensiva di Kiev, ma la realtà è più complessa. Al proposito, abbiamo intervistato ildei bersaglieri Paolo Capitini, docente alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, nonché reduce da missioni all'estero (Somalia, Bosnia, Kosovo, Ciad, Repubblica Centro Africana, Haiti e Libia)., la stampa occidentale sta esagerando la portata delle recenti pressioni ucraine sul fronte? «Sulla controffensiva ucraina c'è un equivoco lessicale. Le attuali iniziative ucraine sul fronte sono ricognizioni in forze, cioè poco più che punzecchiature. Il fronte ucraino è lungo 850 km e il settore attivo è costituito da 25 km attorno a Bakhmut. Se si parla di avanzate ucraine in aree ampie 2-3 km, si parla della gittata di un missile anticarro, quasi nulla. Gli ucraini stanno ...

Per Schlein, invece, la situazione è molto più difficile,dovrà ottenere un buon risultato ... Von der Leyen sfidaQuanto è dura la vita del bottegaio storico nel Centro e nel Mezzogiorno d'...E le cose stiano così lo dice anche Zelensky nelle sue interviste di ieri, nelle quali ha dichiarato che non crede cheuserà armi nucleari, ma non lo escludenessuno sa cosa passa nella ......della") partnership strategica onnicomprensiva consolidata negli ultimi dieci anni da Xi e, ...non possiamo avere una buona relazione con la Cina se la Cina sostiene chiaramente la Russia".