Pupazzo tra i pupazzi | Bonolis al veleno contro Skriniar

(Di martedì 16 maggio 2023) La firma dei mesi scorsi di Milancon il Psg ha fatto arrabbiare Paolo, grande tifoso dell'INter, che non le ha mandate a dire: ecco le sue dichiarazioni e quali giocatori sogna per i nerazzurri

Bonolis: "Skriniar Un ingrato, al Psg sarà un pupazzo tra i pupazzi" Adnkronos

Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo".Paolo Bonolis, grande tifoso dell’ Inter, ha demolito Milan Skriniar ai microfoni di Rai Gr Parlamento, commentando l’imminente addio del difensore slovacco. "Se avesse voluto fare questo cambiamento ...