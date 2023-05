“Punire non serve a nulla Il bimbo così non impara ma cresce terrorizzato” Il pensiero di Daniele Novara

(Di martedì 16 maggio 2023) “Dobbiamo lasciarci al passato la nostra storia sul rapporto tra genitori, storia che ha vissuto momenti drammatici perché una volta i figli si punivano con le botte. Fino agli anni 60 si colpivano per raddrizzarli e un genitore che non puniva veniva considerato molle. Per fortuna i tempi sono cambiati. I genitori oggi devono organizzarsi bene e non pensare alle ritorsioni". L'articolo .

Scuole che affiancano alle sanzioni tradizionali lo strumento della mediazione e nelle qualicontachi offende, umilia o compie ingiustizie. Conta ricostruire la relazione tra ragazzi coinvolti nel conflitto, ai quali viene offerta l'opportunità di un confronto in uno spazio ...

Punire non serve a nulla, Incontro della Scuola Genitori con Daniele Novara il 19 maggio: “Con la paura non si impara” – AUDIO Piacenza24

