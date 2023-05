Sono solo una ventina i potenziali punti della costa di Taiwan per tentare uno sbarco militare e sono ancora meno le spiagge con condizioni piu' o meno ottimali. Sulla base di queste caratteristiche ...... o da coloro che sono sempre più ansiosi di portare laa una rapida conclusione. Nel frattempo sul fronte la controffensiva (ogenerali di essa) non sta andando bene. Ieri le forze russe ...Comedel reato, quei manifesti in giro per la città con le parole 'No alla', 'Non uccidere' e 'Non puoi uccidere le persone'. Ekaterina Kukharskaya ha spiegato che lo ha fatto per il ...

Prove di guerra a Taiwan contro l'invasione cinese - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La trasferta della premier prima del G7. Possibile incontro con Macron, dopo gli ultimi attacchi, ma nessun bilaterale in programma ...La quinta puntata dell’Isola dei Famosi ha i nervi a fior di pelle. Litigano perfino Noise e Mazzoli, mentre Corinne Clery sviene per un brutto tiro. Cinque i naufraghi fuggiti finora dall’Honduras, n ...