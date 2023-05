Prosecuzione Sonego-Tsitsipas oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

(Di martedì 16 maggio 2023) Lorenzoscenderà in campo contro Stefanosnelladel terzo turno degli, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Interrotto al termine del primo set, il match vedeva in controllo il greco, vincitore del parziale d’apertura per 6-3 dopo aver mancato ben tre set point sul 5-2. Servirà dunque un’impresa aper ribaltare l’incontro e tentare di approdare agli ottavi. Pur essendo sfavorito sulla carta, il piemontese potrà comunque giocarsi le sue carte e tentare di impensierire, senza dimenticare il caloroso sostegno del pubblico. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA ...

Non prima delle 12.30, ladi- Tsitsipas, Musetti - Tiafoe e Zverev - Wolf. Novak Djokovic trova Norrie, Cerundolo per Jannik Sinner, Daniil Medvedev aspetta Sascha o JJ Finita anzitempo per maltempo la ...A sfidare, invece, sarà Stefanos Tsitsipas che nelladel match con il portoghese Borges ha chiuso con un doppio 6 - 3. Nessuna difficoltà, infine, per Daniil Medvedev che sul ...Non prima delle 12.30, ladi- Tsitsipas, Musetti - Tiafoe e Zverev - Wolf. Novak Djokovic trova Norrie, Cerundolo per Jannik Sinner, Daniil Medvedev aspetta Sascha o JJ Il commento del Direttore di ...

ATP Roma, perché sono state sospese le partite di Musetti e Sonego: qual era il punteggio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell'ATP di Roma tra Jannik Sinner e l'argentino Francisco Cerundolo. Quarta sfida tr ...Previsti il tennis con il torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d'Italia, il calcio con la Champions League, e molto altro ancora: questo il ricco menù dello sport in tv ...