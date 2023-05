Programmi Canale 5 | Italia 1 e Rete 4 estate 2023 | novità e repliche Mediaset

(Di martedì 16 maggio 2023) Sarà Temptation Island il programma di punta della programmazione estiva. Il docu-reality, prodotto da Maria De Filippi, torna in onda dopo lo stop di un anno ed è senza dubbio il titolo di maggiore impatto dellaammiraglia del Biscione. L'di5 terrà alta l'attenzione del pubblico del lunedì sera, a partire dal 26 giugno (come svelato settimane fa), subito dopo la fine della sfortunata edizione de L'Isola dei Famosi che ha visto ben cinque ritiri (ad oggi 16 maggio). Al timone del viaggio dei sentimenti, per il nono anno consecutivo, ci sarà Filippo Bisciglia. Rimanendo su5, il 1° giugno verrà riproposto Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio; dal 22 giugno l'ultima edizione di Scherzi a Parte con Enrico Papi andata ...

Dopo aver esordito sulla nascente Telemiliano 58 (rete di Silvio Berlusconi, poi divenuta5),... oltre ad alcuni inspin - off in prima serata come Live non è la D'Urso . Dopo oltre ...... la prima emittente di Berlusconi che successivamente si trasformò in5. La sua esclusiva ... Negli ultimi anni, precisamente dal 2008, Barbara ha preso parte alla conduzione didi ...... è riuscita a sobbarcarsi di un carico di lavoro enorme conducendo piùcontemporaneamente ... ed a parlare di incomprensioni in fase di rinnovo che hanno portato la Signora di5 a ...

Programmi Canale 5, Italia 1 e Rete 4 estate 2023: novità e repliche ... Tvpertutti

Indice dei contenuti1 Le Iene 16 maggio, il sonnambulismo2 Elvira si sottopone alla polisonnografia3 Le Iene 16 maggio, il pensionato multato per aver aggiustato una buca Condividi su Martedì 16 maggi ...Stasera - 16 maggio 2023 - su Rai 3 torna Cartabianca: ecco le anticipazioni, gli ospiti di stasera e le info su dove vedere la puntata ...