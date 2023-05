Prof di Amici 22 lascia il talent? Possibile addio dietro le sue parole

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo due edizioni (non consecutive) ad, unapotrebbe aver deciso dire definitivamente ilshow di Maria De Filippi. Si tratta di Arisa, la quale dopo la fine di22 vinto da Mattia Zenzola potrebbe averto intendere, più o meno tra le righe, di essere arrivata alla fine della sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una amica preziosa per l'artista, fin dai tempi di '', dove Elodie era solo una allieva e la Toffoli la. Un legame che è diventato sempre più forte nel tempo. Sul palco cantano 'Vertigine' ...... in particolare quelli sparatutto da condividere online con gli', hanno raccontato i ... Laè stata curata al pronto soccorso oculistico dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove tornerà tra tre ...E si è ripresentato ad '22' con già uno spirito diverso. I successivi otto mesi passati tra ... Non solo Maria De Filippi e Raimondo Todaro, ma Mattia ringrazia anche laAlessandra Celentano ,...

Amici 2023, la finale: quattro finalisti. Il vincitore Decide il televoto IL GIORNO

Il divertimento è stato presente anche senza la sfida dei prof e sempre grazie ad Alessandra Celentano. La docente, infatti, a un tratto ha invitato a ballare Cristiano Malgioglio sulle note di ...Arisa lascia Amici Potrebbe dire addio al programma per tornare ai suoi progetti da artista. Scrive un messaggio che sembra un addio.