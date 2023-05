Probabili Formazioni Serie A 2022 2023 | la guida alla 35ª Giornata

(Di martedì 16 maggio 2023): ecco come scenderanno in campo le venti squadre Laè iniziata sabato 13 agostoe si concluderà domenica 4 giugno. Le soste previste sono tre: dal 19 al 27 settembreper gli impegni delle Nazionali in Nations League e dal 20 al 26 marzo per gli impegni delle stesse nelle Qualificazioni ad Euro 2024 e dal 14 novembre al 4 gennaio per la prima edizione autunnale dei Mondiali di calcio. I turni infrasettimanali saranno invece complessivamente 4: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaioe 3 maggio. Il Napoli di Luciano Spalletti si è aggiudicato ...

Queste le: BAYER LEVERKUSEN (3 - 4 - 3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso ROMA (3 - 5 - 2) : Rui ...Queste le: SIVIGLIA (4 - 2 - 3 - 1) : Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All. Mendilibar JUVENTUS ...

Il Diavolo, per passare il turno, dovrà vincere con almeno tre reti di scarto mentre ai nerazzurri basterà mantenere il risultato dell'andata ...Mercoledì alle 21 si gioca la semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid. La prima gara, terminata 1-1, non ha sciolto l'equilibrio di un match che in molti considerano al finale ...