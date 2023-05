Probabili formazioni Sassuolo-Monza | trentaseiesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 19 maggio nella cornice del Mapei Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Già salve con grande anticipo, le due squadre si preparano a quello che sembra un derby tra outsider europee per il futuro. Dionisi dovrebbe restare alla guida dei neroverdi e anche Palladino sembra destinato ad essere centrale nel progetto di Galliani. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due ...