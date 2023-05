Probabili formazioni Inter-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di martedì 16 maggio 2023) I dubbi di formazione sono pochi, le certezze tante. Il secondo atto europeo disi avvicina. Questa sera, a San Siro (fischio d’inizio ore 21, arbitra il francese Clement Turpin), va infatti in scena la semifinale di ritorno della Champions League 2022-23. In palio c’è l’onore della stracittadina dio ma soprattutto l’ultimo atto della “Coppa dalle grandi orecchie”. Il trofeo che tutti desiderano. Sul frontenon ci saranno grosse novità rispetto alla gara di sei giorni fa. Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi allo stesso undici visto all’andata, con Calhanoglu in cabina di regia e la coppia d’attacco Dzeko-Martinez. Stefano Pioli, invece, recupera Leao ma perde Bennacer. Il portoghese agirà a sinistra, con Saelemaekers sul lato opposto, alle spalle di Giroud. Diaz sarà il trequartista. Il ...

