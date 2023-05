Prima evitare il crollo | poi Nicola Porro | Rai | bomba dai nuovi vertici

(Di martedì 16 maggio 2023) «In bocca al lupo? Per quante volte me l'hanno detto, mo' er lupo me lo so' magnato io...». Da vecchio democristiano avvezzo al paso doble, al pieno dei sorrisi e ai vuoti di potere, Roberto Sergio ha finalmente preso possesso dello scranno di amministratore delegato della Rai. Come insinua Fiorello nel suo programma mattutino, la madonnina a forma di Meloni sulla scrivania del nuovo boss ora comincia a lacrimare. Ci mancava solo il segno divino. Romano, classe 1960, due lauree, due figli e una moglie, possente di stazza, voce da baritono e abbronzatura da Apache, manager di lunghissimo corso (da Lottomatica ai– chez Pierferdy Casini - di Sipra Rai Net, Rai Click, Rai Sat a Radio Rai), nonchè poeta inventore del Premio Laurentum: Sergio dal 2007 fa parte delle mura di Viale Mazzini. LA STAFFETTA Più che un meloniano accanito, Sergio è un classico ...

... le 500 case popolari assegnate in un anno e mezzo rispetto alle poche decine di, la ... che da tanto tempo sembravano quasila Capitale. Roma non solo sta recuperando gli anni persi ...... perdi viverla con distacco, quasi fosse un videogioco, non rendendoci conto del dolore ... E pregare, che non è l'ultima spiaggia, ma lacosa da fare. E poi andare a visitare i cimiteri ...È possibile organizzare i vari elementi in cartelle e un cestino consente dicancellazioni ... lavolte viene creato un codice di ripristino (da sfruttare in caso si dovesse dimenticare ...

Rai, Roberto Sergio: "Prima evitare il crollo, poi Nicola Porro" Liberoquotidiano.it

La voragine a cui nessuno aveva prestato attenzione prima, aveva appena fatto in tempo a provocare ... Davide Zani aveva sterzato all'improvviso con la sua bici da corsa proprio per evitare di finire ...Il docente del politecnico chiarisce: "Se è stato un crollo 'fragile' cioè improvviso nemmeno il sistema di monitoraggio forse lo avrebbe previsto, servivano carotaggi e scassi". Dopo il crollo Donfer ...