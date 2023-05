... a Parigi ed ora a sorpesa in Uk dove oggi sarà accolto dalprimo ministro Rishi Sunak . Inoltre è di poche ore fa la notizia riportata dal Washington Pos t che scrive chesi ...Guerra Russia Ucraina, i file segreti del Pentagono e il ruolo diDa giorni si susseguono dichiarazioni dell'exdi Putin , il capo della Wagner Yevgeniy. Ma l'indiscrezione svelata dal Washington Post se dovesse essere confermata potrebbe davvero scatenare una guerra nella guerra in ......Il documento non specifica quali posizioni delle truppe russesi è offerto di rivelare e, allo stesso tempo, i funzionari statunitensi hanno messo in dubbio le intenzioni deldi ...

Prigozhin è un fedelissimo o un traditore Il Foglio

Il finanziatore della Wagner fa proposte spericolate agli ucraini, che non gli credono: datemi Bakhmut e vi consegnerò le coordinate dell'esercito russo. Quanto sapeva il Cremlino di queste offerte e ...Yevgeniy Prigozhin ha tradito Putin Il capo del gruppo Wagner alla fine di gennaio ha offerto all'Ucraina informazioni sul posizionamento delle truppe russe in modo da poterle colpire ...