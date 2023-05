Premio Campiello | la finale il 16 settembre al Teatro La Fenice di Venezia

(Di martedì 16 maggio 2023) Francesca Fialdini e Lodo Guenzi condurranno la serata in diretta su Rai5 Sarà Francesca Fialdini, affiancata da Lodo Guenzi, a condurre la seratadel, che si terrà sabato 16alLadi. L’annuncio è stato dato oggi a Milano durante l’evento #Racconta presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo, Main Partner dele Partner Esclusivo delGiovani, nel corso del quale è stata presentata la 61/a edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il– Confindustria Veneto. Francesca Fialdini, conduttrice televisiva, volto noto di Rai1, presenterà per la seconda ...

Il Premio Campiello è un premio letterario tra i più prestigiosi in Italia, istituito e conferito per volontà degli Industriali del Veneto. "Nella sua storia, il Premio Campiello ha provato la ...