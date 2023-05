(Di martedì 16 maggio 2023) Torna la nostra rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ...

Torna la nostra rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ...Laprende tanti soldi dagli americani rispetto a quanto prende la stessa MLS. Non sono ottimista su questo problema che riguarda il calcio italiano. È vero, stiamo andando bene nelle ...L'appuntamento è per mercoledì 17 maggio alle 21:00, con il City che dopo aver rimontato l'Arsenal insa di aver per le mani un trofeo atteso da anni e davanti al proprio pubblico ...

Premier League, Liga e Ligue 1: il punto della Gazzetta Gazzetta

Non posso spendere ogni anno 40 milioni. La Premier League prende tanti soldi dagli americani rispetto a quanto prende la stessa MLS. Non sono ottimista su questo problema che riguarda il calcio ...Frattesi piace a Napoli e Juventus, lui sogna la Roma: ecco dove potrebbe giocare secondo il suo ex allenatore Bucchi.