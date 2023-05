PostePay addio | arrivano le nuove e c’è la più conveniente di tutte

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 16 maggio 2023) Lesi avviano verso una profonda rivoluzione rispetto al recente passato. Quelle standard verranno ben presto sostituite con quelle Connect. La cartaè la prepagata ricaricabile di Poste Italiane. Può essere utilizzata nei negozi virtuali e reali che partecipano al servizio Visa. E può essere utilizzata per prelevare denaro negli ATM Postamat, e in quelli bancari che espongono il marchio VISA o VISA Electron. Come cambiano le– Ansa- ilovetrading.itCi sono varie tipologie died ognuna ha una sua caratteristica ben precisa. Quella Standard, per esempio, non consente accrediti da altri conti e può essere utilizzata soltanto per acquisti online oppure in negozi reali. Per ricaricarla, così come per acquistarla, sarà necessario recarsi nel più vicino ufficio postale con un valido ...