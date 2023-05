Poste | startup e digitalizzazione | uno strumento di innovazione del sistema Paese

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 maggio 2023) E' stato organizzato per mercoledì 17 maggio il webinar gratuito ': quale è il ruolo e la valenza nell’ecodi' In collaborazione con TG.it In un mondo in continua evoluzione letrovano terreno fertile per esplorare e mettere in atto soluzioni innovative, la loro agilità e creatività forniscono lo stimolo a creare nuove opportunità di business. Un ambiente dinamico con grandi opportunità di business capace per questo di attirare l’attenzione degli investitori, sia italiani che internazionali. E’ stato organizzato per mercoledì 17 maggio il webinar gratuito ‘: quale è il ruolo e la valenza nell’ecodi’ in cui Alessandro ...