Posso prelevare dal mio conto se è in rosso? La risposta è meno scontata di quanto pensi

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 16 maggio 2023) Possiamodal nostrocorrente se il saldo è negativo? Vi sorprenderà sapere che lanon è sempre negativa. Tutti noi ci siamo trovati aluna volta nella vita ad essere a corto di denaro. A volte questo si verifica quando ci troviamo a dover affrontare una spesa non prevista, altre quando facciamosull’arrivo di una somma di denaro, magari un regalo da parte di qualcuno o più prevedibilmente dello stipendio mensile. In questi casi ci troviamo in una situazione d’emergenza, poiché le spese quotidiane vanno fatte e sicuramente cerchiamo un modo per ovviare alla temporanea assenza di liquidità. Possiamocontante se ilè in? – Grantennistoscana.itPrima di andare a chiedere un prestito a qualche ...