Porsche Cayenne - Col restyling migliora in tutto - VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel 2002, quando irruppe sul proscenio, ladimostrò di saper unire a meraviglia due mondi: quello delle granturismo e quello delle fuoristrada. Qualsiasi fosse il terreno, lei aveva in serbo le capacità giuste per affrontarlo. Dopo 21 anni e tre generazioni, le sue competenze si sono affinate, rimanendo tremendamente attuali. Con unprofondo, che ha cambiato più la sostanza che la forma. Sempre due le carrozzerie (normale e coupé), soltanto termici i motori, con l'immancabile variante ibrida plug-in. Prezzi compresi fra i 92.837 euro dellabase ai 117.094 della S Coupé. Aschermo. Entri nella2023 e ti accoglie un altro mondo. Con i soliti punti fermi spazio a volontà per cinque, volante verticale, pulsante ...

SALISBURGO " Potenti, veloci, stabili, inchiodate al terreno, comode, lussuose e con un infotainment all'avanguardia: le nuoveS ed e - Hybrid sia Suv che Coupé nella prova sulle strade austriache tra Salisburgo e Kitzbuhel non tradiscono le aspettative. E spostano più in alto l'asticella dei Suv ...... da posizionare nel segmento dioffre la nuovacon prezzi che partono da 92.837 euro Iva compresa (da 96.985 euro se si opta per la carrozzeria Coupé), per la E - Hybrid servono almeno 107.433 euro (Coupé: da 110.

