Ponte sullo Stretto | Sì della Camera alla fiducia

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo al decreto che definisce l'assetto della società Stretto di Messina Spa e che riavvia le attività di programmazione e progettazione del ponte. I Sì sono stati 206, i no 124, gli astenuti 5. Il voto finale sul decreto è previsto domani mattina. Il decreto approderà in aula al Senato il 23 maggio. "Già questo decreto verrà ricordato come il decreto degli sperperi – ha detto il capogruppo M5S, Francesco Silvestri -, ma voi state ..."

Nella seduta odierna, la Camera dei Deputati ha concesso la fiducia al Governo riguardo al decreto legge per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il risultato del voto è stato di 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti. La sessione continuerà con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento è previsto domani. "Oggi stiamo votando sulla questione del ponte sullo Stretto di Messina, che al Paese costerà decine di miliardi di euro, quando le urgenze in questo Paese sarebbero altre. Senza considerare che..." L'Aula della Camera, dopo l'ok, ha iniziato la fase dell'esame degli ordini del giorno, in tutto 59. No della Camera a un ordine del giorno del M5s, a prima firma Baldino, al decreto sul ponte sullo Stretto che impegnava il governo "a prevedere con urgenza, anche con un decreto legge ad hoc alla mess..."

