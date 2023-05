Ponte sullo Stretto ma senza soldi | il governo Meloni scommette alla cieca

Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti la Camera ha concesso la fiducia al Governo posta sul decreto legge per la realizzazione delStretto di Messina. La seduta proseguirà con l'esame degli ordini del giorno, mentre per domani alle 10.30, con inizio delle dichiarazioni di voto alle 9, è previsto il voto finale sul ...In città, a Ravenna, chiusi i pontiscolo Lama in via Trieste, ildi via Romea Sud e di via Stradone. Apprensione per i fiumi Savio, Ronco e Montone sempre più alti. Il Savio a Forlì ha ...... sta esprimendo il parere a questi documenti di indirizzo, molti dei quali riguardano il coinvolgimento degli Enti locali il cui territorio verrà coinvolto dalla realizzazione del. Il voto ...

Ponte sullo Stretto, sì della Camera alla fiducia - Politica Agenzia ANSA

Il decreto Ponte definisce l’assetto della Stretto di Messina Spa, la società incaricata dei lavori, e riavvia la progettazione ...Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti la Camera ha concesso la fiducia al Governo posta sul decreto legge per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. La seduta proseguirà con ...