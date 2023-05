Ponte sullo Stretto | dal 2003 a oggi i costi sono lievitati del 367%

(Di martedì 16 maggio 2023) “il Governo in carica accetta, a scatola chiusa e senza fare alcuna seria verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’opera, un costo prudenziale delstimato in 14,6 miliardi di euro (fonte Def) ilin più di quanto previsto a suo tempo nell’offerta economica (3,9 miliardi di euro) presentata dal GC Eurolink in occasione della gara nel?. È quanto afferma il Wwf in merito alla fiducia posta dal Governo al decreto. Per il Wwf il Governo accetta, a scatola chiusa e senza fare alcuna verifica della sostenibilità economico-finanziaria, il progetto delIl WWF ricorda, poi, che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale Via e Vas dette il ...

Nella seduta odierna, la Camera dei Deputati ha concesso la fiducia al Governo riguardo al decreto legge per la realizzazione delStretto di Messina. Il risultato del voto è stato di 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti. La sessione continuerà con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale sul ..."Oggi stiamo votando sulla questione delStretto di Messina, che al Paese costerà decine di miliardi di euro, quando le urgenze in questo Paese sarebbero altre. Senza considerare che il ...Con 206 voti a favore, 124 contrari e 5 astensioni la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto legge con misure urgenti per la realizzazione delStretto di Messina. Domani è previsto il v oto finale sul provvedimento. L'Aula della Camera, dopo l'ok, ha iniziato la fase dell'esame degli ordini del giorno, in tutto 59. Il Governo, ...

Per il Wwf il Governo accetta il progetto del Ponte sullo Stretto "a scatola chiusa e senza fare alcuna verifica della sostenibilità economico-finanziaria".