Ponte Stretto | ok Camera a fiducia sul decreto

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti laha concesso laal Governo posta sullegge per la realizzazione delsullodi Messina. La seduta proseguirà con l’esame degli ordini del giorno, mentre per domani alle 10.30, con inizio delle dichiarazioni di voto alle 9, è previsto il voto finale sul provvedimento, che poi passerà all’esame del Senato. L'articolo proviene da Italia Sera.

