Pompei | trovati due scheletri nella Casa degli Amanti

Non dall'eruzione, uccisi dal terremoto. È l'altra tragedia diraccontata da due scheletri ritrovati nella casa dei Casti amanti a. Con le ossa rotte e un braccio alzato per proteggersi dai calcinacci. Sepolti sotto un muro crollato nel 79 dopo Cristo. La scoperta nel parco archeologico è avvenuta durante uno scavo nell'...Il sisma è stato concomitante con ...Nella stanza in cui giacevano i corpi sono statianche alcuni oggetti: un'anfora verticale ...è un immenso laboratorio archeologico che negli ultimi anni ha ripreso vigore, stupendo il ...

Pompei, trovati due scheletri nello scavo dei Casti Amanti. Furono vittime del terremoto RaiNews

Pompei è un immenso laboratorio archeologico che negli ultimi ... temporaneamente fuori uso nel 79 d.C.: sulla sua superficie si trova infatti un mucchio di calce in polvere in attesa di essere ...Il disastro non fu causato solo dall'eruzione. Trovati nell'Insula dei casti amanti. Entrambi maschi di circa 55 anni. Avevano monete e collane. Si erano rifugiati in una casa in ristrutturazione.