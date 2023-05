Ciò nongli studiosi, considerando che, da Augusto in poi,è diventata meta d'elezione sia per l'imperatorie che per i ceti più abbienti. Eppure, per una qualche ragione, a un certo ...Il percorso Sotterraneo emoziona ei visitatori non solo per la grandezza degli spazi, ma ... La famosa eruzione del Vesuvio che distrusseed Ercolano è un esempio di colata piroclastica.Ciò nongli studiosi, considerando che, da Augusto in poi,è diventata meta d'elezione sia per l'imperatorie che per i ceti più abbienti. Eppure, per una qualche ragione, a un certo ...

Pompei stupisce ancora, dagli scavi due nuove vittime. "Un sisma dopo l'eruzione" FOTO Gazzetta del Sud