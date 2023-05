Pompei | scoperti gli scheletri di due vittime del terremoto dopo l’eruzione del Vesuvio – Le foto

(Di martedì 16 maggio 2023) Asono stati rinvenuti glidi due nuovedi un terremoto avvenuto in concomitanza aldeldel 79 d.C. Sono emersi sotto il crollo di un muro avvenuto tra la fase finale di sedimentazione dei lapilli. Ad annunciarlo è il ministero della Cultura. «Il ritrovamento dei resti di dueani avvenuto nel contesto del cantiere in opera nell’Insula dei Casti Amanti dimostra quanto ancora vi sia da scoprire riguardo la terribile eruzione del 79 d.C. e conferma l’opportunità di proseguire nelle attività scientifiche di indagine e di scavo», commenta il ministro Gennaro Sangiuliano. «è un immenso laboratorio archeologico che negli ultimi anni ha ripreso vigore, stupendo il mondo con le continue scoperte portate alla luce e ...

è un immenso laboratorio archeologico che negli ultimi anni ha ripreso vigore, stupendo il mondo con le continue scoperte portate alla luce e manifestando l'eccellenza italiana in questo ...Blitz dei carabinieri nel mercato nero del turismo, fuori e dentro le mura degli scavi archeologici die sanzionati 25 venditori di souvenir non autorizzati, sette parcheggiatori abusivi, trenta guide turistiche con tariffe al nero e chiusi sette ristoranti. Questo è il resoconto dei ...Blitz dei carabinieri nel mercato nero del turismo, f uori e dentro le mura degli scavi archeologici die sanzionati 25 venditori di souvenir non autorizzati, sette parcheggiatori abusivi, trenta guide turistiche con tariffe al nero e chiusi sette ristoranti. Questo è il resoconto dei ...

Durante l'eruzione, non furono solo i crolli associati all'accumulo dei lapilli gli unici pericoli per la vita degli abitanti ...