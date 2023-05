Pompei | gli scavi restituiscono due scheletri ' Sono stati uccisi da un terremoto'

(Di martedì 16 maggio 2023) Non fu solo l'eruzione a causare la morte degli abitanti dell'area ma anche unconcomitante: arinvenuti glidi due nuove vittime, durante uno scavo nell'Insula ...

Non fu solo l'eruzione a causare la morte degli abitanti dell'area ma anche un terremoto concomitante: a Pompei sono stati rinvenuti gli scheletri di due nuove vittime, durante uno scavo nell'Insula dei Casti Amanti.