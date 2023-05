I dati delle prime analisi antropologiche sul campo - pubblicati nell'E - journal degli scavi di- indicano che entrambiindividui sono morti verosimilmente a causa di traumi multipli ...sono stati rinvenutischeletri di due nuove vittime di un terremoto avvenuto in concomitanza all'eruzione del Vesuvio del 79 d. C. Sono emersi sotto il crollo di un muro avvenuto tra la ...... durante l'eruzione, non furono solo i crolli associati all'accumulo dei lapilli o l'impatto delle correnti piroclasticheunici pericoli per la vita degli abitanti dell'antica, come...

Pompei, gli scavi restituiscono due nuovi scheletri | Furono vittime del terremoto TGCOM

Roma, 16 mag - Subbuglio, confusione, tentativi di fuga e nel mentre terremoto, lapilli, correnti turbolente di cenere vulcanica e gas caldi. Fu l’inferno dell’eruzione del 79 d.C. Quello in cui si tr ...A Pompei non fu soltanto l'eruzione (del 79 d.C.) a causare la morte degli abitanti ma anche un terremoto. Gli scavi hanno restituito gli scheletri di due nuove vittime nell'Insula dei Casti Amanti. L ...