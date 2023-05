Pompei | due scheletri ritrovati sotto le macerie di un muro

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSubbuglio, confusione, tentativi di fuga e nel mentre terremoto, lapilli, correnti turbolente di cenere vulcanica e gas caldi. Fu l’inferno dell’eruzione del 79 d.C. Quello in cui si trovarono gli abitanti dell’antica città di, tra cui le ultime due vittime, di cui sono stati rinvenuti glidurante uno scavo nell’Insula dei Casti Amanti. Vittime di un terremoto che ha accompagnato l’eruzione, ritrovateil crollo di unavvenuto tra la fase finale di sedimentazione dei lapilli e prima dell’arrivo delle correnti piroclastiche che hanno definitivamente sepoltocostituiscono la testimonianza sempre più chiara che, durante l’eruzione, non furono solo i crolli associati all’accumulo dei lapilli o l’impatto delle correnti piroclastiche gli unici ...

Non dall'eruzione, uccisi dal terremoto. È l'altra tragedia di Pompei raccontata da due scheletri ritrovati nella casa dei Casti amanti a Pompei. Con le ossa rotte e un braccio alzato per proteggersi dai calcinacci. Sepolti sotto un muro crollato nel 79 dopo

Non dall'eruzione, uccisi dal terremoto. È l'altra tragedia di Pompei raccontata da due scheletri ritrovati nella casa dei Casti amanti a Pompei. Con le ossa rotte e un braccio ...