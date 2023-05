Pomigliano d’Arco | il neo eletto De Cicco | “Vi porterò con me in Consiglio Comunale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il risultato di oggi mi inorgoglisce e dimostra che abbiamo lavorato al 100% come solo una vera squadra sa fare. Continueremo questo percorso insieme, continuerò ad ascoltarvi ed impegnarmi per trasformarenella città che meritiamo” Lo fa sapere in una nota Mattia Denella lista millesettecento99 a sostegno del candidato Sindaco Lello Russo e tra i più votati del territorio. “Grazie soprattutto – aggiunge De– ad una comunità che si è ricostruita e che inizierà da subito a camminare in maniera unita e compatta. Viad uno ad uno con me in, grazie 589 volte”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.