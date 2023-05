Polemica antipopulista sugli universitari in tenda

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 maggio 2023) Non mi scalda il cuore lo spettacolo grottesco delle tendopoli dei fuori sede. Vorrei una ribellione per ottenere soluzioni razionali su treni pendolari, periferie, case degli enti pubblici, borse di studio. E non la solita lagna sui giovani maltrattati