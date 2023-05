Pogba | stagione finita «Gullit smise di giocare Milik usufruì di una tecnica innovativa»

(Di martedì 16 maggio 2023) I problemi per Paulsembrano non essere terminati. Dopo aver saltato quasi tutto il campionato e il mondiale in Qatar, il centrocampista della Juventus si è dovuto fermare dopo circa venti minuti del match di Serie A contro la Cremonese. Il chirurgo ortopedico di Villa Stuart Ciatti ha parlato al Corriere dello Sport sulle condizioni del calciatore: «La lesione muscolare è un fatto secondario. Partiamo dall’inizio: la lesione del menisco esterno è diversa rispetto a quella del menisco interno, perché quest’ultima dopo l’intervento permette in due settimane di riprendere l’attività. Il menisco esterno, quello che si è lesionato, viene considerato da molti la tomba dell’ortopedico e dunque anche del calciatore., dopo un’operazione, chiuse la carriera. Prima di 4 mesi non si può tornare in campo dopo l’intervento al ...

Juventus, adesso è pronto il piano per il recupero di: tutti i dettagli svelati per averlo il prima possibile.decisamente sfortunata per Paul. Il top player ritornato in bianconero a parametro zero, ha giocato decisamente poco in questa, complice i molteplici infortuni che l'hanno ...... ma sarebbe un azzardo oltretutto dopo unacosì travagliata come quella vissuta dal centrocampista francese'. IL GINOCCHIO C'ENTRA ANCORA - 'Indubbiamente questa annata, per, è stata ...Alla Juventus è costato 70mila euro al minuto ma in cambio ha ricevuto davvero poco. L'infortunio contro la Cremonese ha chiuso in anticipo ladi. E' stato un anno quasi senza campo ma il francese dovrebbe rimanere in rosa anche l'anno prossimo. Intervistata da 'Rai Sport', Rafaela Pimenta , agente, tra gli altri, di Paul ...

Parla il dottor Ciatti che a Villa Stuart ha già operato Milik: “Nel caso del francese non era possibile suturare il menisco” ...Intervistata da Calciomercato.it per Tv Play, l’agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha parlato dell'infortunio subito dal giocatore della Juventus: ...