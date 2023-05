Pirelli a Imola tra nuove gomme da bagnato e format di qualifica

Se finora le gomme da bagnato (full wet) sono state preparate all'utilizzo da due ore trascorse nelle termocoperte a 40° C, danon sarà più necessario. Un passo compiuto danella ...F1,: le aspettative dellaLa Formula 1 torna dopo una settimana di pausa e lo fa nel segno della storia e della tradizione: saranno infatti, Monte - Carlo e Montmeló a far ...Veniamo infine alle scelte diper le gomme: molto aggressivo il fornitore unico, che per l'... E ci sarà una novità in tal senso che verrà inaugurata proprio a, per la precisione nelle ...

Pirelli, a Imola possono esordire le nuove gomme wet | FP FormulaPassion.it

È un primo passo concreto, frutto degli studi realizzati da Pirelli, verso l’uso anche delle gomme da asciutto senza preriscaldamento. Infine, abbiamo scelto di portare a Imola il nostro range di ...Debuttano le gomme da bagnato "pronte" senza l'utilizzo delle termocoperte. Nel GP dell'Emilia Romagna si sperimenta la qualifica con mescole obbligate in Q1, Q2 e Q3 ...