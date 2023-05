Pioli | “Sono il più deluso al mondo | ma bisogna ripartire”

(Di martedì 16 maggio 2023)ma non troppo triste ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Inter. Di fronte alle parole di Costacurta, che criticava l’approccio del Milan, ha tenuto subito a dire: “Non è giusto parlare di poca voglia dei giocatori, perché tutti noi abbiamo dato il massimo in questa partita”. Poi continua con il suo discorso: “Cimancati i primi 15 minuti della partita di andata, mentre stasera siamo partiti bene, con un buon primo tempo, poi l’inerzia però non è cambiata ed è stato un peccato. Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua con merito, speravamo di fare meglio”. Riprendendo quello che aveva detto a inizio partita,ha ribadito di essere l’allenatore piùal, continuando che “conta sempre chi vince e non esserci riusciti è una grande ...

1 Dopo il ko con l'Inter in semifinale di Champions, Stefano, tecnico del Milan, analizza a Sky Sport l'eliminazione cocente da parte dell'Inter. ' Non è ... I rimpiantisoprattutto per il ...Il cambio non ha modificato la sostanza della partita e tutti i difetti attuali del Milan... Inzaghi ha fatto i cambi giusti e soprattutto col tempo giusto,li ha tardati ma il confronto ......A per cercare di riguadagnarsi l'accesso alla prossima Champions (attualmente i rossoneri... Nel derby perso dalla squadra di Stefanopesa una ghiotta occasione fallita nel primo tempo da ...

CHAMPIONS LEAGUE - Inter-Milan, Pioli: "Sono il più deluso del mondo. Stagione difficile, ma ci ha insegnato tanto" Eurosport IT

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con l'Inter nella semifinale di Champions: "Troppa poca voglia I giocatori hanno dato il massimo. L'Inter ha meri ...Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli analizza la gara contro l'Inter, si dichiara il più deluso al mondo, ma pensa al futuro del Milan.