MILANO - Deluso per l'eliminazione dalla Champions League , maturata nella doppia semifinale contro l'Inter, Stefanorisponde 'a muso duro' ad Alessandro Costacurta dopo il ko del secondo derby andato in scena a San Siro ...a bordocampo siperché non la mette in mezzo, per il più classico degli "assist alla Leao" , poi lui si inventa il 2 - 0 e allora il mister si tranquillizza: "Bene, adesso può uscire", ...sima fa male. Subito dopo era stato Banda in azione ubriacante a impegnare Maignan. Interessante davvero questo ragazzo. Leao incassa disinvolto il rimprovero die poco dopo fa ...

Pioli si arrabbia in diretta tv con Costacurta: "Non è corretto quello che dici" Corriere dello Sport

Il tecnico del Milan replica a muso duro all'ex rossonero dopo il ko contro l'Inter nella semifinale di ritorno costato l'eliminazione dalla Champions League: ecco cos'ha detto ...Le ore che portano alla semifinale di ritorno della Champions League tra Inter e Milan si riempiono di dettagli sui quali si gioca la gloria o la delusione in un confronto che rimarrà nella storia. St ...