Pioli | «Ci crediamo per un motivo! Leao un leader | va esaltato»

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel caldissimo prepartita di Inter-Milan, sfida valevole per il ritorno della semifinale di Champions League, Stefanoha parlato ai microfoni di Mediaset– Stefanoha parlato così della voglia dei suoi di rimontare e sul ruolo di Rafael: «Ho visto lo sguardo di una squadra e di giocatori che hanno una gara importantissima da giocare dove dovremo mettere dentro tutto quanto. Dovremo fare una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista.ha voglia di caricarsi di responsabilità, si sente undi questa squadra. È cresciuto tanto e dobbiamo giocare molto bene di squadra per esaltare le sue caratteristiche». SCELTE –ha poi fatto il punto sulle scelte a centrocampo: «Tra Junior Messias e Saelemaekers non cambiano tante ...

