Pioggia | freddo e tanti ritiri al Giro A Viareggio Cort Nielsen su De Marchi

(Di martedì 16 maggio 2023) Il meteo rende difficilissima la decima tappa del2023, che vede ancora una fuga arrivare sul traguardo di, qualche caduta ma, nonostante una grande prestazione, Alessandro Deè battuto in volata dal danese

La, ile una fuga segnano la decima tappa del Giro. A Viareggio, dopo 196km e 2600 metri di dislivello, arrivano in tre a giocarsi la tappa dopo una lunghissima fuga: è Magnus Cort Nielsen ...A rendere ancora più difficoltosa la gara, si aggiungono le pessime condizioni meteo, con. L'obbligo di mascherine Lo scorso 5 maggio l'Oms ha dichiarato la fine dello stato d'...Il maltempo La tappa odierna si correrà in condizioni proibitive:pungente. In cima al Passo delle Radici la temperatura al momento è di 4 gradi e c'è un vento fortissimo. La tappa ...

Maltempo, pioggia e freddo ancora per una settimana: ecco quanto durerà il ciclone. Le previsioni ilmessaggero.it

Il meteo rende difficilissima la decima tappa del Giro 2023, che vede ancora una fuga arrivare sul traguardo di Viareggio. Tanti ritiri, qualche caduta ma, nonostante una grande prestazione, Alessandr ...Tappa difficilissima e complicata da Scandiano a Viareggio, la decima del Giro, costellata da maltempo e cadute ...