Piantedosi e la missione in Tunisia | così Francia e Germania lasciano sola l' Italia sui migranti

(Di martedì 16 maggio 2023) Il ministro Pientedosi è volato a Tunisi per tenere vivo il dialogo sul controllo dei flussi. Assentiche avevano promesso di esserci. Pesa il mancato accordo sugli aiuti del Fmi. Lo scenario

Nuovain solitaria del ministro dell'interno Matteoin Tunisia dopo quella annullata con la commissaria europea Johansson e i colleghi di Francia e Germania. Rispedire nei paesi d'...Si è conclusa la- lampo di appena sette ore del ministro dell'Interno, Matteo, in Tunisia. Il titolare del Viminale è atterrato attorno alle 10:30 all'aeroporto di Tunisi - Cartagine, ha svolto ...... per questo, procede il lavoro diplomatico sia con la Tunisia - da dove arrivano i due terzi dei barconi e dove domani andrà inil ministro- sia con la Libia, in particolare con ...

Il ministro dell'Interno Piantedosi in missione in Tunisia dove è stato ... Ministero dell'Interno

La missione del capo del Viminale serve a tenere vivo il dialogo ... In origine doveva avvenire in aprile e oltre a Piantedosi prevedeva la presenza della commissaria europea per gli Affari interni ..."Devo ringraziare il mio amico Fabio Fazio perché dopo la sua trasmissione sono arrivate centinaia di migliaia di persone che hanno scoperto il memoriale della Shoah": è quanto ha detto la senatrice L ...