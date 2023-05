Peter Von Kant | recensione | François Ozon omaggia il cinema e la Petra di Rainer Fassbinder

(Di martedì 16 maggio 2023) LadiVon, il nuovo film dichelaVondirileggendola al maschile, con un intenso Denis Ménochet e un sorprendente Khalil Gharbia A meno di un mese da Mon Crime – La colpevole sono iotorna in sala con un film girato però nel 2021 e presentato lo scorso anno al Festival di Berlino,Von. A più di vent’anni di stanza da Gocce d’acqua su pietre roventitorna are ildi, questa volta in maniera più esplicita ribaltando al maschile le ...

Così François Ozon alla 72/a edizione del Festival di Berlino ha presentato Peter Von Kant che ora arriva in sala dal 18 maggio con Academy Two. Si tratta insomma di una libera interpretazione del ...

Il 18 maggio arriva nei cinema il film che ha aperto la 72ª edizione del Festival di Berlino. Il regista francese omaggia il grande Rainer Werner Fassbinder portando sullo schermo una sua pièce teatra ...Guardiani della Galassia Vol. 3 incassa altri 180mila euro e sale a 8,2 milioni complessivi. Completa il podio il doc su Borromini e Bernini.