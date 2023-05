Perugia Vs Benevento | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri si giocano tutto con i sanniti già retrocessi, ovvero retrocessione diretta o playout.Vssi giocherà venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Curi.VS: LE(3-5-2): Abibi, Sgarbi, Curado, Struna, Casasola, Bartolomei, Santoro, Capezzi, Lisi, Di Serio, Di Carmine. All. Castori(3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Glik, Tosca, Letizia, Kubica, Viviani, Karic, Foulon, Ciano, Farias. All. AgostinelliIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 Genoa-Bari: ...

20.30 SACCHI MOKHTAR - PALERMO IV: COLLU VAR: PEZZUTO (ON - SITE STADIO "ENNIO TARDINI") AVAR: FIORE (ON - SITE STADIO "ENNIO TARDINI")h. 20.30 DIONISI PERETTI - .... È arrivata la decisione relativa alla valutazione della presenza o meno dei tifosi beneventani al Curi di. La vendita dei biglietti sarà permessa soltanto ai sostenitori ...... che ha già giocato brutti scherzi nei due pareggi deludenti contro Cosenza e. E in ... Non può permettersi di perdere, perché dall'altra parte la sua inseguitrice, il, dista tre punti, ...

PERUGIA-BENEVENTO | ARBITRA DIONISI DI L'AQUILA, AL VAR ABBATTISTA DI MOLFETTA A.C. Perugia Calcio

In attesa della decisioni del Gos in merito alla vendita dei biglietti (la riunione è in agenda questa mattina), il Perugia o informa che anche in occasione del match contro il Benevento, in programma ...Il Benevento, già retrocesso, deve porsi un ultimo obiettivo: quello di vincere a Perugia per non far spegnere la tenue fiammella che potrebbe far sperare in un'eventuale riammissione ...