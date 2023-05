Perchè | per chi tifa Toro | il 16 maggio non è una data come le altre

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Per il tifosi del Torino quella del 16è unaparticolare, da segnare con l'evidenziatore: esattamente 47 anni fa i granata conquistavano il loro settimo e ultimo scudetto (al di là di quello revocato nel 1927 per il quale si attende da tempo una pronuncia della Figc). Era il primo tricolore dopo la tragedia di Superga e si pensava potesse essere il primo di un'altra lunga serie,lo fu quella inanellata dagli Invincibili. E invece no. L'anno dopo, i granata arrivarono secondi a 50 punti (sui 60 in palio, la serie A, all'epoca, era a sedici squadre e la vittoria era premiata con i due punti). Vinse, invece, la Juventus che raggiunse quota 51 e per il Torino fu una specie di choc dal quale non si riprese praticamente più. Da quel1976 ilha smesso di trionfare in ...