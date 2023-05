Perché mi sveglio di cattivo umore Lucarelli | cosa accade nel letto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) A spiegare com'è Selvaggiadentro le mura di casa ci pensa Lorenzo Biagiarelli. Il compagno di vita che da 0tto anni la affianca svela che la nota opinionista "è volubile". Eppure non con tutti, "solo con me". Lo chef e noto volto di È sempre mezzogiorno pensa di avere per la compagna "una funzione in questo senso, un compito importante nella società. Io catalizzo i suoi sfoghi e va bene, ho imparato che è una sua caratteristica: ha bisogno di farlo". Inizialmente questo sfociava - come raccontano i due al Corriere della Sera - in litigate. Poi però "nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l'eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce lì". E ancora: "All'inizio facevo anche io le tragedie ...