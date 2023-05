Perché Malika Ayane e Cesare Cremonini si sono lasciati nel 2010 | il motivo

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023)si: ilsinel? Cosa è successo? In tanti non sidimenticati della loro (breve) storia d’amore che nel 2009 colpì i fan dei due grandi artisti. Storia che si è conclusa nel. “Ci siamo conosciuti al Quirinale. E’ il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uominisempre stata fortunata”. Alla base della rottura ci sarebbe stato un carattere non proprio maturo, all’epoca, di. “Un giorno ci siamo ...